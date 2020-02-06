Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто»
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Рейнджерс».
Российский нападающий команды победителей Павел Бучневич набрал три очка — один раз он сам поразил ворота соперников и дважды выступил в роли ассистента.
Ранее сообщалось, что генменеджер «Миннесоты» хочет видеть Кирилла Капризова в составе.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3
0:1 — Таварес (Нюландер, Холл), 07:36;
1:1 — Хитил (Деанджело, Стаал), 08:50;
2:1 — Зибанеджад (Крайдер), 17:18;
3:1 — Крайдер (Бучневич, Зибанеджад), 17:24;
3:2 — Мэттьюс (Юнссон, Капанен), 36:56;
4:2 — Бучневич (Шей), 37:00;
4:3 — Мэттьюс (Таварес, Марнер), 56:32;
5:3 — Маккегг (Бучневич), 59:02.