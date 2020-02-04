Фигуристка Куракова: мне запретили кататься в России

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Польская фигуристка Екатерина Куракова, ранее выступавшая за Россию, в интервью «Газете.Ru» рассказала, с какими сложностями столкнулась при смене спортивного гражданства.

«Согласие со стороны России на переход в Польшу мне пришло только тогда, когда я уже попала в группу к тренеру Брайану Орсеру. То есть у них просто не было выбора.

До этого мне разрешения не давали, и, когда я еще находилась на родине, даже снялась с первенства России, потому что понимала, что если все-таки попаду в сборную, то это все — нельзя будет выступать за другую страну.

После этого мне запретили кататься в России. «Раз это твой выбор, то все». Были очень некрасивые моменты, которые не буду озвучивать. Тогда родители мне сказали: «Катя, через три дня ты уезжаешь в Польшу с мамой. Насколько — не знаем. Собирай все вещи, которые пригодятся».

Купили билет — и это был шаг в неизвестность. Россия еще не дала добро.

Все понимали, что на этом карьера может закончиться. Допустим, мне не дадут в Польше гражданство, в России я также не смогу выступать — и всё, конец.

Но осенью 2019 года я получила гражданство —быстро, всего за полтора года», — рассказала спортсменка.

Куракова является двукратной чемпионкой Польши по фигурному катанию. На чемпионате Европы в австрийском Граце спортсменка заняла десятое место.

Ранее Куракова рассказала, с какими сложностями столкнулась при смене спортивного гражданства.