Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

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Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес. Поклонники ММА посчитали, что в последнем поединке атлету достался крайне удобный оппонент с лишним весом.

Речь идет о бое, состоявшимся 29 декабря 2019 года: тогда Емельяненко уверенно нокаутировал американца Куинтона Джексона в самом дебюте противостояния.

«У него сумасшедшая спортивная история и колоссальный опыт. Ну а готов он или нет — это, уж извините, не мои проблемы.

Возможно, что он подошел к бою не в самой лучшей физической форме, но не я же должен был его тренировать! По первым секундам понял, что я быстрее и под его тяжелую руку лучше не попадать. Слава богу, что все получилось», — цитирует россиянина ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Главному негодяю» UFC устроят бой за чемпионский пояс.