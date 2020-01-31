Двоюродный брат Хабиба подписал контракт с UFC

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), передает ТАСС.

Двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова может дебютировать на турнире UFC 249 в Бруклине. В MMA россиянин одержал победы во всех 12 поединках. Также он является чемпионом России по MMA 2016 года, а также победителем первенства мира по самбо.

В главном поединке не турнире UFC 249 встретятся Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Ранее сообщалось, что российский боец Забит Магомедшарипов разделит октагон с корейцем Чон Чхан Соном на UFC 249.