World Athletics может рассмотреть санкции к ВФЛА в марте

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Совет международной федерации (World Athletics) уже в марте может рассмотреть вопрос санкций к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Данный вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании федерации, передает ТАСС.

Напомним, что 29 января AIU вынес рекомендацию World Athletics сохранить запрет на присвоение российским спортсменам нейтрального статуса.

Также дисциплинарный орган настаивает на дисквалификации ВФЛА как члена международной федерации в том случае, если она не сумеет доказать невиновность по делу отечественного легкоатлета Данила Лысенко

Ранее сообщалось, что под подозрение WADA попало почти 300 россиян.