Кокорин 31 января присоединится к «Зениту-2»

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится ко второй команде сине-бело-голубых 31 января. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, дальнейшее развитие событий можно будет спрогнозировать лишь после завершения турецкого сбора.

«Завтра прибуду в расположение «Зенита-2». Пока не ясно, когда смогу увидеть новый контракт. О чем-это конкретно смогу сказать только после сбора», — сказал футболист.

Напомним, что 28-летний форвард отказался на правах аренды перейти в «Сочи».

Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин возмутился поведением руководства «Зенита» в ситуации с отправкой во вторую команду Александра Кокорина.