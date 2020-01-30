Кокорин 31 января присоединится к «Зениту-2»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится ко второй команде сине-бело-голубых 31 января. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, дальнейшее развитие событий можно будет спрогнозировать лишь после завершения турецкого сбора.
«Завтра прибуду в расположение «Зенита-2». Пока не ясно, когда смогу увидеть новый контракт. О чем-это конкретно смогу сказать только после сбора», — сказал футболист.
Напомним, что 28-летний форвард отказался на правах аренды перейти в «Сочи».
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин возмутился поведением руководства «Зенита» в ситуации с отправкой во вторую команду Александра Кокорина.