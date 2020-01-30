Фигуристка Трусова углубленно обследовалась в больнице
Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова углубленно обследовалась в Центральной детской клинической больнице города Москвы. Об этом сообщаетInstagram-аккаунт лечебного учреждения.
В ходе плановой диагностики никаких проблем со здоровьем 15-летней фигуристки обнаружено не было.
Напомним, что Трусова тренируется в группе прославленного специалиста Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, осталась недовольна своим прокатом на завершившемся в австрийском Граце чемпионате Европы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Русская ракета» Александра Трусова в ЦДКБ. ⠀ ❗️С 2009г в ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА проведено более 10 000 углубленных медицинских обследований (УМО) элитных спортсменов. ⠀ ⛸ Вот и сегодня обладательнице бронзовой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2020г проведено плановое углубленное медицинское обследование после возвращения в Москву. ⠀ Очаровательная и улыбчивая Саша бодра и готова к новым достижениям, а мы, в свою очередь, от всей души поздравляем ее с бронзой и желаем крепкого здоровья и бодрости духа! #цдкбфмба #цдкб #спорт #трусоваалександра #цдкбфмба #фигурноекатание