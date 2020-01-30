НБА не намерена менять эмблему лиги в честь Коби Брайанта

<img src="//img.gazeta.ru/files3/600/12929600/upload-20111211_zaf_bl1_013-pic905-895x505-25496.jpg">

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не будет менять эмблему лиги в честь легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Напомним, что трагедия случилась 26 января. Спортсмен вместе со своей 13-летней дочерью Джинной разбился на борту частного вертолета.

Источник утверждает, что причиной для такого решения со стороны лиги является то, что НБА не хочется ассоциироваться с достижениями одного человека.

В настоящее время петиция фанатов о смене логотипа на сайте Change.org собрала более 2 млн подписей.

В данный момент там изображен силуэт Джерри Уэста, однако лига никогда не подтверждала, что это именно образ легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс», защищавшего цвета клуба с 1960 по 1974 год.

Ранее форвард «Монако» вспомнил о Брайанте, комментируя вылет из Кубка Франции.