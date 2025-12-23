В России отметили снижение спроса на пиво

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин рассказал Ura.ru, что в России отмечается снижение спроса на пиво.

По его словам, спрос на пиво после резкого роста на фоне жары 2024 года существенно снизился. Сегодня влияние на спрос оказывают повышение акцизов и рост производственных расходов.

«Рост цен в этом году, <...>, связан с резким повышением акцизов. В 2026 году вырастет также налоговая нагрузка с введением базовой ставки НДС 22%. Акциз увеличивается на 3-4 рубля в год, хотя раньше повышался на рубль. Подорожали бутылки, гофротара, выросли транспортные расходы. И сейчас поставщики, которые работают с пивоварами, продолжают повышать цены, потому что порог доходов для перехода на упрощенную систему налогообложения в следующем году снизят с 60 до 20 млн рублей», — отметил Небольсин.

Кроме того, конкуренцию российскому продукту может составить европейское пиво, стоимость которого может снизиться из-за низкого курса евро.

12 декабря замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк сообщил, что в состав настоящего пива должны входить хмель, вода и солод, причем последнего должно быть не менее 80% относительно всего объема зернового сырья.

