Фанат предсказал гибель Брайната в результате крушения вертолета 7 лет назад

Фанат баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта предсказал его гибель в результате крушения вертолета семь лет назад.

Пользователь Twitter под ником «.Noso» 13 ноября 2012 года опубликовал сообщение, в котором написал, что пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) погибнет из-за крушения вертолета.

Пользователи соцсети заподозрили «.Noso» в публикации сообщения задним числом, но один из американских журналистов со ссылкой службы поддержки заявил, что для Twitter нет программы, которая позволила бы менять дату публикации или сам текст.

Отмечается, что сообщение о гибели Брайанта могло быть связано с тем, что в тот день в СМИ появилась информация о том, что получивший травму одноклубник Брайанта Стив Блэйк добирался до врача вместе с баскетболистом на его личном вертолете.

Авиакатастрофа произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо Брайанта находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о гибели Брайанта.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash