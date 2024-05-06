Россиянин упал с лестницы, чуть не сломал шею и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Долгопрудненскую больницу в тяжелом состоянии был доставлен мужчина, неудачно упавший с лестницы. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

62-летний пациент жаловался на головокружение, он плохо видел и слышал, не мог повернуть и наклонить голову. Пожилой мужчина неудачно упал с лестницы. В ходе обследования медики выявили у него смещение шейных позвонков.

«Врачи эндоскопического отделения в операционной совместно с анестезиологами-реаниматологами осуществили подачу эндотрахеального наркоза. Это позволило нейрохирургам закрепить поставленные на своё место смещённые позвонки транспедикулярными фиксаторами с двух сторон, то есть с помощью специальных винтов», — рассказал врач-нейрохирург Долгопрудненской больницы Станислав Киселев.

Операция прошла успешно, пациент уже не испытывает болезненных ощущений и готовится к выписке. Мужчине предстоит длительный курс реабилитации.

Ранее россиянин попал в реанимацию с переломом шеи после падения с самоката.