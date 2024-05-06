В России собираются создать реестр должников по алиментам

Государственная дума приняла законопроект об учреждении реестра должников по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что создание реестра необходимо для воздействия на тех, кто не платит алименты. При этом о внесении в список должнику сообщат в течение суток после включения, и он будет находиться там до тех пор, пока не погасит долг.

До этого сообщалось, что в Совете Федерации поддержали концепцию законопроекта, запрещающего гражданам с задолженностью по алиментам участвовать в азартных играх. Аналогичные меры также предлагается применить к россиянам, ограниченным судом в дееспособности. Одновременно авторы документа призывают установить запрет на заключение организаторами азартных игр пари с несовершеннолетними. Проект закона был внесен в Госдуму 13 марта. Его инициаторами выступили глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий.

Также «Новые люди» направили на отзыв в правительство РФ проект закона об алиментном фонде. Авторами проекта стали вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков и депутат Ксения Горячева. Проект закона направлен на упрощение механизма получения алиментов родителями, которые воспитывают ребенку в одиночку.

Ранее сообщалось, что в России стало больше должников по алиментам.