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В самарской колонии поймали кота-наркокурьера

Сотрудники колонии в Тольятти поймали кота, доставлявшего наркотики заключенным

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ФСИН РФ по Самарской области

Кота-наркокурьера остановили на территории тольяттинской колонии. Об этом рассказали в УФСИН России по Самарской области.

Сотрудники исправительной колонии №16 в Тольятти поймали на прилегающей к учреждению территории кота, выполнявшего особую миссию. В его самодельном ошейнике были спрятаны несколько свертков из полимерного материала. Таким образом неизвестные пытались доставить осужденным наркотическое вещество.

Обнаруженные у кота свертки изъяли и передали на экспертизу. Специалисты установили, что в них находится марихуана, общая масса изъятого наркотика составила около 9 грамм. Что стало с пойманным наркокурьером, в пресс-службе ведомства уточнять не стали.

До этого в Челябинской области мужчины хотели переправить наркотики в колонию при помощи арбалета.

Ранее россиянка пыталась передать мужу в колонию литр виски в презервативах.

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