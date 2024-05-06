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ВСУ атаковали село в Шебекинском округе

ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале сообщила, что начался обстрел села Муром в Шебекинском городском округе.

«Спуститесь в подвал (укрытие)», — сказано в сообщении.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что cело Муром подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. В результате случившегося пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации. Попытка атаки была пресечена 6 мая приблизительно в 13:00 мск. Беспилотник был сбит над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны.

До этого мэрия Белгорода предупредила жителей Шебекинского городского округа об опасности атаки БПЛА.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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