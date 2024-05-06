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Айза захотела продать сеть салонов красоты

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что хочет продать сеть салонов красоты

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aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что хочет продать сеть салонов красоты AiLab.

Айза призналась, что ей тяжело принять такое решение, так как это место она создавала с «упорством, любовью и трудом». Блогерша призналась, что расплакалась из-за ситуации. Она объяснила, что сотрудники злоупотребляли ее добротой.

«Вся моя философия, вся моя вера в человечество была растоптана людьми, которые мою доброту приняли за слабость», — поделилась бизнесвумен.

Айза пришла к выводу, что людям нужна не забота, вера и любовь, а диктатура в бизнесе.

«Давление и страх! Вот тогда все работают! Фу! Мерзко от себя», — отметила блогерша.

Айза назвала себя худшим боссом на планете. По словам бизнесвумен, она не умеет, не может и не хочет учить людей своей работе.

«Я слишком добрая и доверчивая! Все! Я сдалась», — заключила Айза.

Айза владеет собственной франшизой салонов красоты AiLab. У блогерши есть несколько заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Блогерша рассказывала, что 2023-й стал трудным годом для ее бизнеса.

«Я болела… Косметика подорожала и найти ее трудно. А прайс я не меняла, как все… Любимые мастера беременеют и уходят в декрет. А другие улетают», — рассказывала блогерша.

При этом в феврале 2024-го Айза призналась, что планирует открыть новый салон красоты на Бали.

Ранее Айза назвала самый сложный год в материнстве.

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