В Белгородском районе объявлена опасность атаки БПЛА

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал мэрии города.

«Город Белгород и Белгородский район: опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали быть бдительными.

До этого в мэрии Белгорода сообщали, что в Шебекинском городском округе объявлена опасность атаки БПЛА.

Также в министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации.

6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон упал в частный жилой сектор в городе Шебекино, в результате инцидента пострадала женщина.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.