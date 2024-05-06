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Суд отказался отдавать челябинской бизнес-леди 100% доли в элитном курорте

Адвокат Айвар: суд отказался передать дело «Макфы» в арбитражный суд

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Shutterstock

Судебная коллегия Челябинского областного суда не стала отдавать Инге Майер, владелице курорта на озере Увильды, 100%-ную долю в организации «Южуралпродукт», которая выступает оператором туробъекта. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что суд подтвердил решение арбитража о пропорциях раздела актива между бывшими супругами Мицуковыми.

«Исковые требования Мицукова Александра удовлетворить. Встречные исковые требования Майер Инги о разделе доли в уставном капитале ООО «Южуралпродукт» удовлетворить частично», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что у фигурантов дел о хищениях в министерстве обороны России конфискованы земельные участки. Речь идет о руководстве ООО «ГК «Пикет»», а именно о гендиректоре компании Андрее Есипове, финансовом директоре Виктории Антоновой и начальнике службы безопасности Михаиле Кальченко.

Ранее в Москве арестовали топ-менеджера «Телеспорт груп» по делу о мошенничестве.

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