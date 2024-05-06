Стало известно о перспективах Ефремова после отсидки за ДТП

Актер Виктор Немец в беседе с порталом «Страсти.Ру» выразил мнение, что Михаил Ефремов станет еще лучше играть в кино после отсидки в колонии за ДТП.

«У Михаила все наладится. Я считаю его великим, большим актером. Он вернется на более высоком уровне! Все мы совершаем ошибки. Я знаю, что он снял документальный фильм. Думаю, он продолжит снимать кино, сам будет сниматься», — заявил Немец.

Артист, который снимался с Ефремовым в сериале «Полет», отметил, что восхищается талантом своего коллеги. По мнению актера, Михаил успешно продолжает актерскую династию и нисколько не уступает по таланту своему отцу Олегу Ефремову. Немец также похвалил актерские навыки сына Ефремова Никиты.

В феврале актер Иван Охлобыстин заявил, что худшим наказанием для Ефремова стали его собственные терзания совести. Он добавил, что у артиста «вывалились нижние зубы» из-за меловой воды. При этом решить проблему с ними Ефремов не может, так как ему нужны импланты. Охлобыстин выразил надежду, что артиста отпустят по УДО к лету 2024 года.

Ранее стало известно, когда Орбакайте выступит в России.