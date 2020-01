Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Президент США Дональ Трамп отреагировал на гибель легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

26 января вертолет, в котором экс-спортсмен и еще четыре человека, разбился в калифорнийском городе Калабасас. Все находившиеся на борту погибли.

«Соообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Ужасные новости!» — написал Трамп в Twitter.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

Ранее сообщалось, что 13-летняя дочь Коби Брайанта погибла вместе с отцом в авиакатастрофе.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!