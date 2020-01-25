Спонсоры отреклись от покупки «Спартака»

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Австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак» и переименовывать домашний стадион команды в Red Bull Arena. Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

Таким образом, издание опровергло информацию, недавно появившуюся в СМИ, о заинтересованности Red Bull в покупке российского клуба.

Напомним, что в июне 2019 года владелец «Спартака» Леонид Федун заявил в интервью, что хочет делегировать полномочия по управлению клубом фанатам. Этот процесс он собирается завершить к 2023 году. О своих намерениях Федун рассказал и в середине января 2019 года, подтвердив, что вопрос изучается и до конца года будет окончательно отработана схема.

В семейство Red Bull в профессиональном футболе в настоящее время входят такие известные клубы, как немецкий «РБ Лейпциг», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз».

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Челси» может перейти в каталонскую «Барселону».