Китайские клубы ВХЛ будут проводить матчи в России из-за коронавируса

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Домашние встречи китайских клубов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) будут проводиться в в России из-за вспышки коронавируса, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-службы лиги, места проведения игр будут объявлены позднее. Главное государственное управление по вопросам спорта КНР приостановило проведение всех спортивных мероприятий из-за распространения заболевания.

Число инфицированных коронавирусом достигло 617 человек, 17 из них скончались, еще 95 находятся в критическом состоянии.

В ВХЛ выступают пекинские клубы КРС-БСУ и ОРДЖИ, а также «Ценг Тоу» из Гирина.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) высказалась по поводу ситуации с распространением в Китае коронавируса.