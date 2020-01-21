Новый министр спорта планирует встретиться с членами WADA и РУСАДА
Новый министр спорта России Олег Матыцин отметил, что в ближайшее время он планирует встретиться с представителями Всемирного антидопингового агенства (WADA) и Российского антидопингового агенства (РУСАДА).
«Мы должны скоординировать свою деятельность, и уже после всех консультаций встретиться. Я постоянно открыт к диалогу. Благо, что у меня есть международный опыт взаимодействия как с WADA, так и с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями.
Безусловно, мы будем стараться укреплять данную сферу деятельности», — цитирует Матыцина «Чемпионат».
Напомним, что 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы ведомства. До этого данный пост занимал Павел Колобков.
Ранее Тарпищев высоко оценил человеческие качества нового министра спорта.