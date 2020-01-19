Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/860/12912860/2020-01-14T010111Z_1321610954_NOCID_RTRMADP_3_NHL-CAROLINA-HURRICANES-AT-WASHINGTON-CAPITALS-pic905-895x505-75425.jpg">

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) россиянин оформил хет-трик и вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (692 гола). Он делит позицию с канадцем Стивом Айзерманом.

Вторым стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз. В его активе дубль и две результативные передачи во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:2).

Третьей звездой признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин, отразивший 41 бросок в игре против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:0).

Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на четвертое место в НХЛ по хет-трикам на выезде.