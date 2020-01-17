Черчесов оценил перспективы возвращения Акинфеева в сборную

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил перспективы возвращения Акинфеева в национальную команду. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо уважать решение, принятое капитаном московских «армейцев».

«Уже многократно я говорил о том, что мы приняли во внимание желание Игоря поберечь себя. Если он изменит свое решение апологи данному вопросу, то мы обязательно об этом узнаем», — сказал Черчесов.

Напомним, что Акинфеев покинул сборную России после чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун раскритиковал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.