Авербух ответил на обвинения Рудковской
Известный в фигурном катании хореограф Илья Авербух не нарушал авторских прав при использовании музыкальной композиции в исполнении Димы Билана в рамках его ледового шоу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что обвинения в сторону Авербуха выдвинула продюсер певца Яна Рудковская.
По словам Авербуха, использование песни было осуществлено в рамках заключенного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество».
«Мы действовали исключительно в рамках действующего законодательства Российской Федерации», — добавил хореограф.
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