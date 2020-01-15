Авербух ответил на обвинения Рудковской

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Известный в фигурном катании хореограф Илья Авербух не нарушал авторских прав при использовании музыкальной композиции в исполнении Димы Билана в рамках его ледового шоу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что обвинения в сторону Авербуха выдвинула продюсер певца Яна Рудковская.

По словам Авербуха, использование песни было осуществлено в рамках заключенного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество».

«Мы действовали исключительно в рамках действующего законодательства Российской Федерации», — добавил хореограф.

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