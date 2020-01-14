Два гола и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/202/12850202/201909181949713811079-pic905-895x505-29583.jpg">

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 6:2 в пользу «рейнджеров». В составе победителей дубль оформил Артемий Панарин, также отличились Йеспер Фаст, Крис Крайдер, Адам Фокс и Джейкоб Труба. У гостей шайбы забросили Джордан Эберле и Брок Нельсон.

Также в активе Панарина три результативные передачи.

Российский голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 32 из 34 бросков. Его соотечественник Семен Варламов, защищающий ворота «островитян», .совершил 29 сейвов.

«Рейнджерс» с 48 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (58) располагаются на четвертой строчке.

17 января команды встретятся на домашней арене «островитян».

Ранее сообщалось, что Георгиев пропустил на 18-й секунде матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)