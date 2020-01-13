Российские фигуристки завоевали серебро и бронзу на юношеской Олимпиаде
Южнокорейская фигуристка Ю Ен взяла золото юношеской Олимпиады в женском одиночном катании.
Турнир проходит в швейцарской Лозанне.
По сумме двух программ победительница занесла себе в актив 214,00 баллов.
Серебряную медаль примерила на грудь россиянка Ксения Синицына (200,03), тогда как замкнула тройку призеров еще одна отечественная атлетка Анна Фролова (187,72).
Юношеская Олимпиада — 2020.
Фигурное катание. Девушки
1. Ю Ен (Южная Корея) — 214,00;
2. Ксения Синицына (Россия) — 200,03;
3. Анна Фролова (Россия) — 187,72.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее российские танцевальные пары взяли золото и серебро на юношеской Олимпиаде.