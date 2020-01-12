Российские биатлонистки заняли два последних места в масс-старте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/788/12849788/RIAN_6093279.HR-pic905-895x505-36693.jpg">

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 58,9 секунды и допустила один промах. Второй стала норвежка Тириль Экхофф (+30,2; 4). Третье место заняла ее соотечественница Марте Рёйселанд (+35,0; 3).

Россиянка Светлана Миронова (+5.23,0; 10) заняла предпоследнее, 29-е место. Еще одна представительница России Лариса Куклина стала последней (+5.25,6; 11).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф

Женщины. Масс-старт

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 39.58,9 (1 промах)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — + 30,2 (4)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — + 35,0 (3)…

29. Светлана Миронова (Россия) — + 5.23,0 (10)

30. Лариса Куклина (Россия) — +5.25,6 (11).