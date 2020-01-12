Ковальчук сфотографировался с первой шайбой за «Монреаль»

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Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и сборной России Илья Ковальчук сфотографировался с первой заброшенной шайбой за новый коллектив.

36-летний воспитанник тверского хоккея принес победу своей новой команде благодаря голу в овертайме в ворота «Оттавы». Благодаря этому успеху «Монреаль» прервал серию из восьми поражений подряд.

Фото доступно в официальном Instagram-аккаунте канадского клуба.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук сравнялся с великим нападающим Павлом Буре по количеству заброшенных шайб в заокеанской лиге среди отечественных хоккеистов.