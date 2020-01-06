Председатель Правительства РФ поздравил сборную России с серебром МЧМ
Бывший президент, а ныне председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил сборную России с серебром молодежного чемпионата мира по хоккею, который завершился в Чехии.
По его словам, подопечные Валерия Брагина показали красивую игру на мировом первенстве.
«Cпасибо. нашим игрокам за игру на молодежном чемпионате мира», — написал Медведев в Twitter.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение национальной команды России от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.
Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) January 5, 2020