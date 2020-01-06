Председатель Правительства РФ поздравил сборную России с серебром МЧМ

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Бывший президент, а ныне председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил сборную России с серебром молодежного чемпионата мира по хоккею, который завершился в Чехии.

По его словам, подопечные Валерия Брагина показали красивую игру на мировом первенстве.

«Cпасибо. нашим игрокам за игру на молодежном чемпионате мира», — написал Медведев в Twitter.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение национальной команды России от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.