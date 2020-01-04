Третьяк: настрой перед финалом МЧМ суперский

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу над сборной Швеции в рамках полуфинальной игры молодежного чемпионата мира. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, напряжение этой игры было схожим с финальным.

«Завершившаяся игра — настоящее украшение турнира. Напряжение было схожим с финальным. Вадидольная игра вышла не только для болельщиков, но и для хоккеистов.

Настрой перед финалом? Суперский! Именно в таких поединках и появляются настоящие победители», — сказал Третьяк.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею обыграв сборную Швеции.