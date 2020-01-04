Третьяк: настрой перед финалом МЧМ суперский
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу над сборной Швеции в рамках полуфинальной игры молодежного чемпионата мира. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, напряжение этой игры было схожим с финальным.
«Завершившаяся игра — настоящее украшение турнира. Напряжение было схожим с финальным. Вадидольная игра вышла не только для болельщиков, но и для хоккеистов.
Настрой перед финалом? Суперский! Именно в таких поединках и появляются настоящие победители», — сказал Третьяк.
Ранее сообщалось, что сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею обыграв сборную Швеции.