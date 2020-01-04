Россия заплатит более $1 миллиона WADA в качестве ежегодного взноса

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Россия заплатит более $1 миллиона Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в качестве ежегодного взноса. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, точный размер суммы, которую заплатит Россия, равен $1 015 977.

Ежегодно взносы в организацию индексируются примерно на 8%. Так, в прошлом году наша страна внесла $946 747.

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполнительный комитет WADA запретил в течении ближайших четырех лет участвовать России в международных соревнованиях, а также являться страной-организатором.

Ранее сообщалось, что скончался призер чемпионата Европы 1973 года по баскетболу Николай Дьяченко.