Игроки СКА в январе выйдут на лед в свитерах с надписью «Ленинград»

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27 января отмечается освобождение Санкт-Петербурга от блокады во время Великой Отечественной войны.

В этом году со дня событий пройдет 76 лет. В память об этом хоккеисты петербургского СКА выйдут на лед в свитерах с надписью «Ленинград». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форму для команды создали шесть лет назад — к 70-летнему юбилею снятия блокады. Тогда игроки СКА отыграли в такой экипировке семь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что врач сборной Швеции обвинил чехов в попытке нанесения травмы Сандину.