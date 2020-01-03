Игроки СКА в январе выйдут на лед в свитерах с надписью «Ленинград»
27 января отмечается освобождение Санкт-Петербурга от блокады во время Великой Отечественной войны.
В этом году со дня событий пройдет 76 лет. В память об этом хоккеисты петербургского СКА выйдут на лед в свитерах с надписью «Ленинград». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Форму для команды создали шесть лет назад — к 70-летнему юбилею снятия блокады. Тогда игроки СКА отыграли в такой экипировке семь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее сообщалось, что врач сборной Швеции обвинил чехов в попытке нанесения травмы Сандину.
27 января будет отмечаться 76-летие полного освобождения Ленинграда от блокады.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 января 2020 г.
В память об этих трагических и героических для города событиях в январе хоккеисты СКА по традиции будут выходить на лед в свитерах с надписью «Ленинград». pic.twitter.com/YuqdjRDnub