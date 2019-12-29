Проявившего неуважение к гимну России канадца атаковали свои же фанаты в Instagram

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Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон подвергся серьезной критике на родине за инцидент после матча против команды России на молодежном чемпионате мира.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян, а после игры Хэйтон не снял шлем во время звучания российского гимна, чем вызвал недовольство соперников, которые отказались жать ему руку.

В Instagram-аккаунте игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» канадские болельщики оставляют массовые комментарии с негативным подтекстом, в основном сравнивая Хэйтона с клоуном.

Ранее сообщалось, что Хэйтон извинился за свой поступок.