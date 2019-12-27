Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

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Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин причинах развода с Пелагеей. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, двум сильным личностям сложно уживаться вместе.

«Мы все мечтаем встретить в своей жизни одно-единственного человека, чтобы прожить вместе с ним всю жизнь. Но часто все оказывается немного сложнее.

Я рад тому, что у меня были отношения с Полей. Спасибо ей за замечательную дочь! Я буду всегда поддерживать ее», — сказал Телегин.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.