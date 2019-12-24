Лукашенко высказался о санкциях WADA по отношению к России

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, передает «Чемпионат».

Данное решение было связано с фальсификацией данных Московской антидопинговой лаборатории, давшей толчок новому допинг-скандалу в российском спорте.

«Когда они отнекиваются, это противно слушать. Допинг есть везде. Но в чем права российская сторона — это что, российские изобретение?

Вы посмотрите на некоторых атлетов, без этого допинга они бы таких высот не покорили, но к ним нет… По попе похлопают, как ребенка, а Россию на колено наклоняют, это неправильно», — заявил Лукашенко главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову в эфире радиостанции.

Помимо этого, Лукашенко призвал агенство не прибегать к принципу коллективной ответственности.

Ранее фан-зону чемпионата России по фигурному катанию назвали «самой скучной вечеринкой».