В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

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Стали известны итоги заседания исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР), передает ТАСС.

Согласно информации источника, исполком единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что набсовет — это независимый орган, а принимающие решение в его составе люди — уважаемы и компетентны.

Напомним, что 9 декабря, исполком WADA принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

Ранее следственный комитет заявил, что WADA не хочет сотрудничать по делу бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.