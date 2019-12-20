РУСАДА сделало 8322 тестирования в 2018 году, из них 1,4% положительные

Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) в 2018 году провело 8322 допинг-тестирования, из которых 1,4% оказались положительными, сообщает ТАСС.

Об этом стало известно из годового отчета Всемирного антидопингового агенства (WADA). Примечательно, что по количеству проведенных тестов Россия оказалась на шестом месте.

Больше всего допинг-проб взяло Немецкое антидопинговое агентство — 14 963, из которых 0,3% были положительными.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Харычев дисквалифицирован РУСАДА за допинг.