Опубликованы данные о зарплате Слуцкого в «Рубине»

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Опубликованы сведения контракта нового главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с клубом. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, пятилетний контракт с тренером рассчитан на сумму €3 миллиона. Также 48-летний специалист получит внушительный бонус, если сумеет вывести казанскую команду в еврокубки.

В случае вылета клуба по итогам нынешнего сезона в Олимп Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ) Слуцкий продолжит работу.

Напомним, что до настоящего момента российский специалист работал в голландском «Витессе».

Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» до сих пор возмущено судейством матча десятого тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной».