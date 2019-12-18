Кокляев пофилософствовал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев поведал, как изменился его взгляд на мир после нокаута в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.

29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде громкого боксерского противостояния.

«Этим видео я хотел выразить свое состояние после поражения... Так выглядит мир моими глазами сегодня, и, если Саша Шлеменко сказал, что нокаут — это просто выключенный свет, я бы сказал, что не все так просто.

Это глазами пессимиста выключили, однако глазами оптимиста его включили. Ведь любовь и радость от жизни стали только сильнее. Четче стало то, чего раньше не замечал: людские эмоции, важность того, что мы говорим, бессмысленность обид», — написал в Instagram Кокляев, добавив, что скоро будет готов к тренировкам.

Ранее сообщалось, что проигравшего на UFC 245 Ковингтона могут свести с экс-чемпионом.