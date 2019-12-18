Кокляев пофилософствовал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев поведал, как изменился его взгляд на мир после нокаута в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.
29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде громкого боксерского противостояния.
«Этим видео я хотел выразить свое состояние после поражения... Так выглядит мир моими глазами сегодня, и, если Саша Шлеменко сказал, что нокаут — это просто выключенный свет, я бы сказал, что не все так просто.
Это глазами пессимиста выключили, однако глазами оптимиста его включили. Ведь любовь и радость от жизни стали только сильнее. Четче стало то, чего раньше не замечал: людские эмоции, важность того, что мы говорим, бессмысленность обид», — написал в Instagram Кокляев, добавив, что скоро будет готов к тренировкам.
Ранее сообщалось, что проигравшего на UFC 245 Ковингтона могут свести с экс-чемпионом.
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Этим видео я хотел выразить своё состояние после 29-го ноября. Так выглядит мир моими глазами сегодня, и если Саша Шлеменко сказал , что нокаут , это просто выключили свет, я бы сказал , что не всё так просто. Если смотреть на нокаут глазами пессимиста , то «выключили» , но если взглянуть глазами оптимиста , то «включили» ) Я лично чувствую , что свет включили , потому как любовь к жизни и радость от жизни стали сильнее. Ещё чётче стало видно , чего раньше не замечал : людские эмоции , важность сказанного , бессмысленность обид. Я не могу сказать сейчас остановлюсь ли я или продолжу дальше , могу сказать лишь одно , «Нужно по тихой тренироваться и ждать ветра.» #Мыпобедим