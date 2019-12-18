Бывший чемпион UFC признался в любви к России
Американский боец смешанного стиля (MMA) Коди Гарбрандт выразил готовность встретиться с россиянином Петром Яном. Об этом бывший чемпион UFC в легчайшем весе написал в своем Twitter-аккаунте.
Гарбрандт в марте следующего года проведет поединок против Рафаэля Ассунсао, после чего, по его словам, хочет подраться с Яном.
«После того как я расправлюсь с Ассунсао, я приеду в Москву, чтобы подраться с Яном. Люблю русских», — сказано в сообщении бойца.
По окончании турнира UFC 245, на котором Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера, между российским бойцом и Гарбрандтом произошла потасовка. Они неоднократно выражали желание встретиться в октагоне.
Ранее стали известны подробности стычки Яна и Гарбрандта.
After I'm done with Raphael. I'll come to Moscow ���� to fight Peter!!! I love the Russians ❤️�������� https://t.co/Z6VG1kCFCE— Cody Garbrandt (@Cody_Nolove) December 15, 2019