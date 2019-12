«Ман Сити» выразил соболезнования семье фаната, умершего в дороге на матч АПЛ

В официальном Twitter-аккаунте «Манчестер Сити» было опубликовано заявление, в котором пресс-служба «горожан» выразила соболезнования семье фаната, погибшего по дороге на матч 17-го тура чемпионата Англии.

Напомним, что вчера, 15 декабря, в Лондоне прошел матч «Арсенал» — «Манчестер Сити», который завершился разгромным поражением хозяев встречи со счетом 3:0.

«В этот печальный момент мысли всех в клубе с его семьей и близкими», — говорится в заявлении «Ман Сити» в соцсетях.

Отметим, что благодаря победе над «канонирами» подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 35 очков в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Manchester City wishes to express its sincere condolences to the family and friends of a long-time City supporter who passed away today on his way to attending the game at Arsenal.



The thoughts of all at the Club are with the family and loved ones at this very sad time.