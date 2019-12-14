Плющенко оценил вероятный переход Загитовой к другому тренеру

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко оценил вероятный переход приостановившей спортивную карьеру Алины Загитовой к другому тренеру. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в группе Этери Тутберидзе 17-летняя спортсменка могла получать недостаточное количество внимания со стороны тренерского штаба, что может являться одной из причин остановки соревновательной деятельности.

Также именитый спортсмен заявил о том, что действующая олимпийская чемпионка является мощной и сильной по духу девушкой, которая обязательно еще покажет себя

Ранее сообщалось, что российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о решении олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой приостановить карьеру.