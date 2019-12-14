Медведева пожаловалась на негатив в социальных сетях
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пожаловалась на негатив в социальных сетях, передает Sport24.
При этом спортсменка поблагодарила всех своих болельщиков, которые защищают ее.
«Мы все устали от бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров», — написала она в своем Instagram.
Медведева пожелала также, чтобы фигурное катание вновь стало тем видом спорта, где все сосредоточено на красоте происходящего на льду, а не на злобе.
Ранее сообщалось, что подписчики возмутились новым снимком Медведевой в Instagram.