Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пожаловалась на негатив в социальных сетях, передает Sport24.

При этом спортсменка поблагодарила всех своих болельщиков, которые защищают ее.

«Мы все устали от бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров», — написала она в своем Instagram.

Медведева пожелала также, чтобы фигурное катание вновь стало тем видом спорта, где все сосредоточено на красоте происходящего на льду, а не на злобе.

Ранее сообщалось, что подписчики возмутились новым снимком Медведевой в Instagram.