«Краснодар» обратился к фанатам после вылета из Лиги Европы

«Краснодар» обратился к своим болельщикам после вылета из Лиги Европы, передает Sports.ru.

В заключительном матче группового этапа российский клуб со счетом 0:3 проиграл «Хетафе» и лишился возможности выйти в плей-офф турнира. Команда заняла третью строчку в своей группе.

«Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: До встречи!» — написано в Instagram «быков».

Ранее наставник «Краснодара» прокомментировал разгром от «Хетафе».