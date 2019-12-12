Хабиб: мне не нравится Фергюсон как человек

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высазался о предстоящем поединке с Тони Фергюсоном.

Россиянин объяснил неприязнь к своему оппоненту, однако похвалив бойцовские навыки Эль-Кукуя.

«Это очень важный бой для UFC, для фанатов, для меня, для Тони... Поэтому мы и подписали контракт. Надеюсь, в апреле мы наконец-то сразимся.

Тони отличный боец — у меня нет против него ничего личного, но, честно говоря, как человек он мне не нравится. Я не понимаю ход его мыслей, что происходит в его голове, однако мне это и не нужно. Я сосредоточен на предстоящем поединке и, когда клетка закроется, я просто сделаю свое дело», — цитирует Нурмагомедова RT.

Стоит отметить, что поединок должен пройти 18 апреля в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что реванш Поветкин — Хантер может состояться в середине 2020 года.