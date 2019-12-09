WADA может пересмотреть срок отстранения России

Председатель Комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что срок отстранения России от участия в международных соревнованиях может быть пересмотрен.

9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

«Если позиция России будет полностью выправлена, конечно, то продолжительность этого срока отстранения может быть пересмотрена», — цитирует Тейлора РИА «Новости».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.

Ранее сообщалось, что вице-президент WADA недовольна решением по России.