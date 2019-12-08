«Ростов» разгромил «Спартак» в матче чемпионата России

Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 19-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Бактийор Зайнутдинов, также отличились Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. У хозяев мяч забил Эсекьель Понсе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 19 туров «Ростов» (34 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (22) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» и «Ростова» ушли со стадиона на 30-й минуте матча.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:4

Голы: 0:1 — Зайнутдинов, 22; 0:2 — Ионов, 53; 0:3 — Зайнутдинов, 79; 1:3 — Понсе, 81; 1:4 — Чистяков, 83.