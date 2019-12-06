Американец выиграл короткую программу в финале Гран-при, россиянин — 4-й

В итальянском Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию.

Сегодня, 5 декабря прошли соревнования среди мужчин-одиночников в короткой программе. Победителем стал американский фигурист Нэйтан Чен, заработавший за прокат 110,38 балла.

На второй ступени пьедестала оказался японец Юдзуру Ханю — у него 97,43 балла. Тройку замкнул атлет из Франции Кевин Аймоз с 96,71 баллом.

Россияне Дмитрий Алиев (88,78) и Александр Самарин (81,32) заняли четвертое и пятое места соответственно.

Напомним, что завтра, 7 декабря мужчины выступят с произвольными программами.

Ранее российская фигуристка со смехом объяснила падение на ровном месте.