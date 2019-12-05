Щербакова упала с четверных накануне финала Гран-при

Действующая чемпионка России, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова несколько раз упала с четверного прыжка во время официальной тренировки на финале Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Спортсменка пыталась исполнить четверной флип, который ранее никогда не демонстрировала на соревнованиях, но допускала падение.

Тем не менее фигуристке удалось показать чисто четверной лутц – как сольно, так и в каскаде с тройным тулупом.

Напомним, что соревнования в короткой программе у девушек стартуют 5 декабря в 19:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова исполнила четверной флип на своей первой официальной тренировке в Турине в рамках подготовки к финалу Гран-при по фигурному катанию.